Quem não conseguiu pagar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2025 dentro do prazo até 30 de dezembro, o qual permitia ao contribuinte desconto de até 28,13%, ainda pode ter alguma redução se quitar o tributo em janeiro, fevereiro ou março.

De acordo com o calendário divulgado pela Secretaria da Fazenda (Sefaz), o proprietário de veículo que pagar o IPVA até 31 de janeiro terá 6% de desconto. Aqueles que não tiveram multas também podem se beneficiar do desconto de Bom Motorista, que pode chegar a 15%

As pessoas que utilizaram o CPF nas compras e estão inscritas no programa Nota Fiscal Gaúcha também têm direito ao desconto do Bom Cidadão, que pode ficar em até 5%. No total, o desconto máximo pode chegar a 24,8%.

Se o contribuinte pagar o tributo até o dia 28 de fevereiro, a redução pela antecipação é de 3%, mas o desconto poderá chegar a 22,4%. Já se optar pela quitação até o dia 31 de março, o desconto será de 1%, podendo chegar a 20,8%.

Quem deixar para pagar até o vencimento por placas, em 30 de abril, não tem descontos de antecipação, apenas do Bom Motorista e Bom Cidadão.

Como calcular o valor do IPVA

A consulta dos valores já está disponível no site e aplicativo do IPVA. Zero Hora criou uma calculadora que simula o valor das parcelas do IPVA 2025. Confira no link.

Parcelamento

Também é possível parcelar em seis vezes, alongando o prazo para quitação. Essa modalidade não tem juros, mas para aderir é obrigatório que o contribuinte pague a primeira parcela até 31 de janeiro de 2025. As parcelas que vencem em janeiro, fevereiro e março terão descontos de 6%, 3% e 1%, respectivamente.

Se o proprietário atrasar e resolver parcelar o imposto em fevereiro, não será mais possível, restando somente a possibilidade de quitar o IPVA em parcela única.