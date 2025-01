Prazo para pagar IPVA com desconto máximo se encerra com a quitação de 1,2 milhão de veículos

Desconto máximo pode chegar a 28,13%. Carlos Macedo / Agencia RBS

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2025 de 1,26 milhão de veículos gaúchos foi quitado com o desconto máximo. O prazo para pagar um valor menor foi encerrado nesta segunda-feira (30). Segundo balanço parcial da Secretaria Estadual da Fazenda, até o final da tarde já havia sido arrecadado um valor de R$ 1,924 bilhão com a antecipação do pagamento.

Motoristas que efetuaram o pagamento até a segunda-feira tiveram direito a 6% de desconto e ficaram livres da variação da UPF/RS (Unidade Padrão Fiscal, o indexador usado para corrigir taxas e impostos no Estado, que deve ficar em cerca de 4,63%). Aqueles que não tiveram multas também podem se beneficiar do desconto de Bom Motorista, que pode chegar a 15%, e aqueles que utilizaram o CPF nas compras também têm direito ao Bom Cidadão, que pode ficar em até 5%. No total, o desconto máximo pode chegar a 28,13%.

O balanço final do número de motoristas que fizeram o pagamento do IPVA com todas as reduções deve ser divulgado na primeira semana de janeiro.

Neste ano, o IPVA do Rio Grande do Sul teve uma redução média de 0,45%. O percentual é definido pela tabela Fipe, que traz as médias a partir dos preços registrados no mercado de compra e venda. É o segundo ano de recuo – em 2024, caiu 3,27% –, após duas elevações fortes, de 22,3% em 2022 e de 9,98% em 2023.

Para quem pagar em 2025

No caso de pagamento até 31 de janeiro, terá 6% de desconto. Se pagar até o dia 28 de fevereiro, a redução é de 3%. Até 31 de março, o desconto é de 1%.