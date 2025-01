Último dia para pagar o IPVA com desconto máximo: mais de R$ 1,5 bilhão já foram arrecadados até o momento

Neste ano, o IPVA do Rio Grande do Sul teve uma redução média de 0,45% . O percentual é definido pela tabela Fipe, que traz as médias a partir dos preços registrados no mercado de compra e venda. É o segundo ano de recuo – em 2024, caiu 3,27% –, após duas elevações fortes, de 22,3% em 2022 e de 9,98% em 2023.

Os percentuais da tabela Fipe são médias. A alíquota do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é aplicada em cima do preço médio do modelo do veículo. Nelas, não há alteração. Seguem as mesmas, mas aplicadas em cima de valores menores. Na prática, cai o valor final a ser pago. Para carros, no Rio Grande do Sul, aplica-se uma alíquota de 3%; para motocicletas, 2%; e para caminhões e ônibus, 1%.