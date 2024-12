Os carros que pagarão o IPVA mais alto e o mais baixo em 2025 no RS

Modelo 918, da Porsche, foi fabricado por apenas dois anos, entre 2013 e 2015. A imagem é ilustrativa. Stanislav Ostranitsa / stock.adobe.com

Alcança R$ 393.486,90 o valor mais alto do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) no Rio Grande do Sul em 2025. Ele será pago pelo dono de um Porsche (imagem ilustrativa acima), de 2014, com preço de mercado que ultrapassa os R$ 13 milhões. Depois dele, outro, da marca Lamborghini, avaliado em cerca de R$ 8 milhões, pagará R$ 253 mil de imposto. Os dados são da Secretaria Estadual da Fazenda.

Na outra ponta, dois "miniutilitários" de fabricantes chinesas respondem pelos valores mais baixos de IPVA. É o Changan Chana SC, de 2006, que pagará R$ 219,30 e tem preço de mercado em R$ 8 mil, e o Changhe M100, de 2007, com R$ 242,10. São carros que também estão chegando no limite de 20 anos, quando os veículos deixam de ter a cobrança do imposto.

O IPVA terá uma redução média de 0,45% para 2025. O percentual é definido pela tabela Fipe, que traz as médias a partir dos preços registrados no mercado de compra e venda.

O pagamento começa no dia 11.

Descontos do IPVA

Terminou em outubro o prazo para proprietários de veículos emplacados no Rio Grande do Sul que estejam inscritos no programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG) obterem desconto no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2025. Foi é a data limite para reunir o número mínimo de notas fiscais com CPF e garantir o benefício de Bom Cidadão. O máximo de desconto, de 5%, é atingido com, pelo menos, 150 notas fiscais com CPF. A Fazenda também oferece o benefício de Bom Motorista, para condutores sem multas.

