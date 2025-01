Vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro repercute internacionalmente: "Chocante"

Fernanda foi escolhida como Melhor Atriz em Filme de Drama. ETIENNE LAURENT / AFP

Celebrada nacionalmente com entusiasmo, a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro, no domingo (5) à noite, também repercute internacionalmente. Os principais veículos de comunicação do Exterior destacam a surpresa com a escolha para Melhor Atriz em Filme de Drama e o aumento das chances da brasileira no Oscar.

Fernanda superou nomes de peso de Hollywood: Nicole Kidman, que disputava por Babygirl, Angelina Jolie, por Maria, Tilda Swinton, indicada por O Quarto ao Lado, Kate Winslet, de Lee, e Pamela Anderson, que teve um retorno aclamado à indústria com The Last Showgirl.

No Instagram, antes das 11h desta segunda-feira (6), a publicação na conta do Globo de Ouro já contava com 49 mil comentários – principalmente de brasileiros, que exaltam a performance da conterrânea. A maior parte dos sites destaca, nas manchetes, as expressões “vitória chocante” e “surpresa” e a citação “A arte pode persistir”, proferida por Fernanda em seu discurso.

O que a mídia internacional diz

No Exterior, a revista Variety destaca que Fernanda ganhou seu primeiro Globo de Ouro e “consolidou seu lugar na corrida por prêmios”. “Torres, 59, pareceu chocada ao ouvir seu nome ser chamado e manteve seu discurso curto. (...) Não era esperado que prevalecesse contra todas essas celebridades e ícones”, afirma o texto.

O site Hollywood Reporter ressalta que a atriz dedicou o prêmio à mãe, Fernanda Montenegro – “a lenda do cinema brasileiro” que foi indicada ao prêmio em 1999, com um filme também do cineasta Walter Salles. “Montenegro foi a primeira atriz brasileira a ser indicada há 25 anos, e agora sua filha é a segunda”, afirma o texto. O portal também reproduziu o discurso da brasileira.

O site Deadline aponta que a atriz concorria em um campo competitivo, que incluía Nicole Kidman e Angelina Jolie. “Torres, uma das atrizes mais conhecidas do Brasil, é filha de Fernanda Montenegro, um ícone do cinema brasileiro, que foi indicada ao Oscar em 1999 pelo filme de sucesso de Salles, Central do Brasil. (...) A Fernanda mais velha aparece em Ainda Estou Aqui como uma versão mais velha da personagem de Torres”, destaca o site.

Torres mostra “por meio dos menores e mais sutis sinais, o que lhe custa conter sua ansiedade e raiva pelo bem de sua família. É uma performance que deve catapultá-la para a corrida pelos prêmios”, relembra o Deadline sobre a crítica publicada no site quando o filme estreou em Veneza. O veículo ainda afirma que, com a divisão política e vários países pendendo para a direita, Torres disse, em seu discurso, que o filme ecoa “as coisas horríveis que estão acontecendo agora no mundo, com tanto medo” e “nos ajuda a ver como sobreviver em tempos como este”.

Um dos maiores veículos de comunicação do Reino Unido, a BBC frisa, em sua matéria, que as vitórias de Fernanda e de Demi Moore foram surpresas e significam que “o caminho para o Oscar pode ter muito mais emoções por vir”.

O Globo de Ouro “abalou uma grande corrida do Oscar”, segundo a BBC. “Ambas as atrizes estavam bem abaixo na maioria das listas de previsões do Oscar, mencionadas como possibilidades improváveis. Mas suas vitórias inesperadas, mais o fato de ambas terem feito discursos de aceitação emocionantes e eloquentes, agora as colocam firmemente na disputa por indicações”, avalia.

O jornal segue afirmando que Fernanda, “uma atriz veterana, mas dificilmente uma estrela de Hollywood, foi uma surpresa ainda maior, mas sua vitória é bem merecida. Sua performance feroz e discreta é o coração de Ainda Estou Aqui, de Walter Salles”. A BBC também aponta que o discurso incluiu “uma dedicação comovente” à sua própria mãe, Fernanda Montenegro.

A atriz também “estava entre os poucos vencedores cujo discurso comentou, obliquamente, sobre o estado do mundo, vinculando a resiliência que sua personagem precisava hoje. É uma mensagem esperançosa transmitida com tato que Hollywood provavelmente receberá bem”.