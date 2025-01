"Totalmente virada", diz Fernanda Torres no dia seguinte à vitória no Globo de Ouro 

Nesta segunda-feira (6), Fernanda participou do programa Estúdio I , da GloboNews, e comentou a conquista com bom humor.

Clima de Copa do Mundo

O filme foi motivo de festa no Brasil. Segundo a atriz, a torcida pelo longa e por sua performance lembrava o clima de uma final de Copa do Mundo.

Confira o discurso de Fernanda Torres na íntegra

O filme

Em Ainda Estou Aqui, Fernanda Torres interpreta Eunice Paiva, esposa do deputado cassado Rubens Paiva (Selton Mello), que foi torturado e morto durante o regime militar. O filme, dirigido por Walter Salles, é inspirado no livro de Marcelo Rubens Paiva, filho do casal.

O filme foi a quinta maior bilheteria nos cinemas do Brasil em 2024, segundo dados da Comscore, com arrecadação de R$ 62,7 milhões. Foi também a sétima maior bilheteria do cinema brasileiro no século 21.