Rio Grande do Sul chega a 13 mortes causadas por dengue

Dengue é transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti

Com quatro mortes registradas desde o final de semana , o Rio Grande do Sul chegou a 13 vítimas da doença em 2025 . Dois deles são de casos que ocorreram em Porto Alegre, conforme dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES).

As vítimas foram uma idosa de 99 anos um homem de 47 anos. Ambos tinham comorbidades.

Outros dois casos foram registrados na Região Metropolitana. Uma mulher de 48 anos, sem comorbidades, moradora de Canoas , e uma idosa de 68 anos, com comorbidades, moradora de Viamão .

O painel ainda contabiliza, nesta segunda-feira (12), outra morte registrada em Porto Alegre na última quinta-feira (8). Foi uma paciente de 77 anos, com comorbidades.

Segundo o painel de monitoramento da dengue no Rio Grande do Sul, já são 16.933 casos confirmados da doença neste ano no Estado.