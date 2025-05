5 tendências da moda inverno de 2025

O inverno chega com cores densas e terrosas em destaque Victoria Fox / Shutterstock | Portal EdiCase

Com a chegada das temperaturas mais baixas, o inverno deste ano se anuncia como uma temporada marcada por estilo e conforto em perfeita harmonia. As tendências da estação trazem uma mistura de nostalgia, funcionalidade e sofisticação atemporal, com foco em peças que abraçam o corpo e reforçam a identidade de quem veste.

Abaixo, confira as principais apostas da moda inverno de 2025!

1. Cores densas e elegantes

Segundo a designer de moda Bruna Bittar, uma das principais apostas do inverno está nas cores densas e elegantes, como os tons terrosos, verde-musgo, vinho profundo e variações do azul-petróleo. “São cores que transmitem acolhimento, mas também força. O marrom, que já vem ganhando destaque há algumas temporadas, continua em alta, agora com um ar mais contemporâneo, acompanhado de neutros sofisticados como off-white e cinza mescla”, revela.

2. Tecidos que estarão em alta

Nos tecidos, a ordem é o sensorial. Veludo cotelê, tricôs trabalhados, lã bouclé, couro macio e tecidos tecnológicos com toque suave ganham protagonismo. “Estamos vendo uma valorização do conforto tátil. A roupa precisa aquecer, sim, mas também precisa ser agradável ao toque e fácil de usar no dia a dia”, afirma Bruna Bittar.

O oversized continuará em alta no inverno deste ano

3. Oversized segue em alta

A modelagem acompanha esse movimento com formas amplas, estruturadas e funcionais. Casacos oversized, calças retas, pantalonas, saias midi com volume controlado e blazers alongados estarão em alta. “O oversized continua, mas com mais refinamento. É a sofisticação do descomplicado”, explica a designer de moda.

4. Retorno das camadas

Entre os destaques do guarda-roupa feminino, Bruna Bittar ressalta o retorno das camadas inteligentes: looks compostos com sobreposições bem pensadas e peças versáteis. “É o momento de brincar com texturas, proporções e estilos, misturando o clássico com o contemporâneo. A moda de inverno 2025 é inclusiva, real e cheia de personalidade”, explica.

5. Moda consciente

O inverno que se aproxima também reforça uma moda mais consciente e afetiva. “As pessoas estão escolhendo melhor o que compram, buscando peças com propósito, que durem mais de uma estação. Isso se reflete nas coleções: mais qualidade, menos excesso, mais identidade”, finaliza a especialista.