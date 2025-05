Qual a ordem cronológica dos filmes de "Lilo & Stitch"

Até hoje, "Lilo & Stitch" é um dos filmes mais populares da Disney. Ver Descrição / Ver Descrição

Com a chegada do live-action de Lilo & Stitch aos cinemas, no próximo dia 22, os fãs das animações da Disney podem assistir a uma nova roupagem do clássico de 2002.

Lilo & Stitch foi um dos destaques da Disney nos anos 2000, junto de A Nova Onda do Imperador, que retomaram o sucesso da companhia nas décadas anteriores, segundo o portal Universo Cinema.

O filme deu origem a uma franquia composta por longas, curtas, séries e especiais para a televisão. A fama é tamanha que os personagens inspiram brinquedos, roupas e livros populares no comércio.

Qual a ordem dos filmes de Lilo & Stitch

Cinco títulos principais compõem a franquia, que também inclui uma série da ABC Kids, um anime da TV Tokyo, um seriado chinês e outros especiais para a televisão.

Confira a ordem cronológica dos filmes, que é diferente da ordem de lançamento.

Lilo & Stitch (2002)

O longa acompanha a história de Lilo, uma pequena garota havaiana que encontra um amigo em Stitch, um ser alienígena que é considerado um dos criminosos mais perigosos da galáxia. Na Terra, o bichinho se passa por um cachorro e vira companheiro da protagonista.

Em meio a situações de perigo e diversão, o filme apresenta reflexões que abordam temas como a importância dos laços familiares.

O assunto foi tão central no longa que popularizou a frase: "Ohana quer dizer família. Família quer dizer nunca abandonar ou esquecer".

Lilo & Stitch 2: Stitch Deu Defeito (2005)

A continuação do primeiro longa mostra Stitch enfrentando um "problema" na sua programação, antes de outros 625 experimentos do Dr. Jumba chegarem no Havaí.

Os defeitos farão o alienígena criar inúmeras confusões para os moradores da ilha.

Stitch! O Filme (2003)

A produção é, na verdade, a versão alongada do episódio piloto de Lilo & Stitch: A Série (2003–2006). Apesar de ser o segundo lançamento da franquia, é o terceiro filme em ordem cronológica.

A trama funciona como uma introdução aos 625 experimentos que o Dr. Jumba Jookiba realizou antes de Stitch, com o financiamento do Dr. Jacques von Hämsterviel, que se tornou o principal vilão da franquia.

A Origem de Stitch (2005)

Neste curta-metragem, Stitch descobriu como o Dr. Jumba criou os outros experimentos alienígenas, e fica com medo de descobrir que é um monstro.

Porém, Jumba explica que ele encontrou o amor quando virou amigo de Lilo.

Leroy & Stitch (2006)

Última parte da franquia, o filme mostra Lilo, Stitch e Pleakley sendo recompensados pela Aliança Galáctica por capturarem os 625 experimentos de Dr. Jumba.

Porém, Dr. Hamsterviel foge da prisão e decide clonar Leroy, obrigando os protagonistas a salvarem a ilha de novo.

O que esperar do live-action de Lilo & Stitch

Originalmente pensado como um lançamento do streaming Disney+, o longa foi confirmado com estreia no cinema em 22 de maio.

Dirigido por Dean Fleischer Camp (Marcel, a Concha de Sapatos), o live-action conta com o retorno do ator Chris Sanders, que dubla Stitch, e tem como elenco principal Sydney Agudong, Zach Galifianakis, Maia Kealoha e Billy Magnussen.

O roteiro da adaptação foi escrito por Chris Kekaniokalani Bright. A produção será assinada por Dan Lin e Jonathan Eirich.

Veja o trailer