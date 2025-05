Qual a ordem cronológica dos filmes "Invocação do Mal"?

A saga "Invocação do Mal" é uma das mais bem-sucedidas do universo do terror. Reprodução / iMDB

Invocação do Mal 4, o nono título da franquia de terror de sucesso, ganhou trailer e título em português nesta sexta-feira (9). O Último Ritual será o último filme da saga baseada nos casos sobrenaturais investigados pelo casal Ed e Lorraine Warren, vividos nas telonas por Patrick Wilson e Vera Farmiga.

Desde 2013, oito longas recriaram as histórias dos estadunidenses que ganharam fama com investigações paranormais, casos de assombração e exorcismo — com liberdade criativa para entregar os melhores sustos para o público, é claro.

Ao longo de 50 anos de atividade, Ed (1926–2006) e Lorraine (1927–2019) trabalharam em milhares de casos paranormais. Enquanto ele era autodidata, ela era clarividente e médium. O Museu Oculto dos Warren, em Monroe, Connecticut, nos Estados Unidos, abriga muitos dos artefatos recolhidos pelo casal.

O chamado "Invocaverso", que também inclui os derivados Annabelle e A Freira, é uma das franquias mais bem-sucedidas do mundo do terror. Segundo o colunista de Zero Hora Ticiano Osório, a saga já arrecadou quase US$ 2,8 bilhões nas bilheterias.

Invocação do Mal 4: O Último Ritual estreia nos cinemas em 4 de setembro. Confira o trailer:

Ordem cronológica da franquia Invocação do Mal

Ainda que o primeiro lançamento tenha acontecido em 2013, com o título homônimo, este não é o primeiro filme da saga em ordem cronológica.

As sequências Annabelle e A Freira expandem o universo e exploram períodos da história do casal Warren que não apareceram nos primeiros longas.

Confirma a ordem dos filmes conforme a cronologia dos eventos.

A Freira (2018)

Se passa em: 1952

No longa, é explorada a origem do demônio Valak, que também aparece nos filmes seguintes. A trama mostra um padre e uma noviça enviados para investigar o suicídio de uma freira em um convento isolado.

Annabelle 2: A Criação do Mal (2017)

Se passa em: 1955

Apesar de ser o segundo filme da sequência, o título de 2017 mostra como a boneca Annabelle foi possuída por um espírito maligno, situando-se antes dos eventos do primeiro longa. O cenário da trama é um orfanato.

A Freira 2 (2023)

Se passa em: 1956

A irmã Irene retorna para enfrentar o demônio Valak pela segunda vez. O filme mostra como a luta contra as forças malignas são contínuas, conectando a história aos outros eventos retratados na franquia.

Annabelle (2014)

Se passa em: 1967

Já possuída por uma entidade demoníaca, a boneca Annabelle passa a causar uma série de fenômenos paranormais ao casal que mora na mesma casa que ela. É o último título antes de Invocação do Mal na ordem cronológica.

Invocação do Mal (2013)

Se passa em: 1971

O primeiro filme que mostra Ed e Lorraine Warren é focado na investigação do casal sobre a casa assombrada da família Perron.

Foi o primeiro longa da franquia a introduzir os demonologistas.

Annabelle 3: De Volta Para Casa (2019)

Se passa em: 1972

Judy, filha do casal Warren, precisa enfrentar sozinha as forças do mal que habitam o museu de artefatos assombrados da família, quando os pais não estão em casa. Entre os itens guardados, está a própria boneca Annabelle.

Invocação do Mal 2 (2016)

Se passa em: 1977

Ed e Lorraine viajam para o Reino Unido para ajudar uma mãe solteira e suas filhas. Elas estão sendo aterrorizadas por uma força maligna revelada como sendo o demônio Valak, de A Freira.

Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio (2021)

Se passa em: 1981

O terceiro longa da saga principal é baseado no caso de Arne Cheyenne Johnson, o primeiro réu dos Estados Unidos a se defender de uma acusação de assassinato por alegar ser possuído por um demônio.

Invocação do Mal 4: O Último Ritual (2025)

Se passa em: 1986