Um filme que é obrigatório para estudantes de Medicina

Um eminente professor, que vamos chamá-lo de José para preservar-lhe a confidencialidade, fazia regularmente exames de imagem no hospital onde trabalhou durante décadas. O atendimento prioritário e sempre carinhoso induziu-lhe à tola convicção de que aquela era uma encantadora rotina institucional. Por sobrecarga de demanda no seu hospital, foi direcionado para outro serviço dentro do mesmo complexo.

A falta inicial de sorrisos não foi valorizada, provavelmente porque naquele dia ele também não estava muito a fim. Mas logo provou o amargo da impessoalidade e da indiferença. Deixado só, numa sala muito fria, resolveu espichar as pernas no corredor, onde foi encontrado pela atendente que o tinha conduzido até ali. "Seu José, vejo que o senhor não entendeu o que lhe disse: por favor, sente-se ali e espere o chamado".

Não respondeu. Verdade que ele tinha contrariado uma ordem, mas uma advertência aos quase 80 anos!? Com a dor voltando a incomodar, se recolheu em silêncio e ficou ruminando: "Pô, cara, qual é teu problema de se comportar?".

Precisava se conformar, afinal tinha envelhecido e devia se condicionar à solidão, mas não estava preparado para a indiferença. De qualquer maneira, e em qualquer circunstância, nada machuca mais a autoestima do que a impessoalidade, que multiplica por mil se a vítima estiver emocionalmente vulnerável.

Golpe do Destino (1991) está invariavelmente no topo da lista dos filmes que devem ser assistidos por estudantes de Medicina. Numa das melhores interpretações de William Hurt, narra a história de Jack McKee, um cirurgião cardíaco bem-sucedido, rico e aparentemente sem nenhum problema, até o momento em que é diagnosticado com um câncer de laringe.

E então, subitamente, aquele personagem arrogante e debochado, que se sentia dono de território no bloco cirúrgico, passou para o outro lado do balcão. Agora, como um paciente comum, descobriu que as prioridades e gentilezas tinham sido substituídas por tempo médio de espera e normas burocráticas.

Depois de duas tentativas frustradas de "Você sabe quem eu sou?", desistiu. Ele era só um paciente com câncer, segurando uma ficha numerada.

A peregrinação que se seguiu em busca da definição do melhor tratamento expôs a rotina do atendimento ambulatorial de um grande hospital público onde imperavam a objetividade e a pressa, dois ingredientes festejados na atividade empresarial, mas abominados no convívio humano com a fragilidade.