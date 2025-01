Em entrevista concedida nesta segunda-feira (6) à Rádio Gaúcha , a atriz Valentina Herszage , intérprete de Vera Paiva no filme Ainda Estou Aqui, comentou a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro 2025 pelo papel de Eunice Paiva na mesma produção.

Fernanda se consagrou como melhor atriz em filme de drama na premiação, realizada em Los Angeles, nos Estados Unidos, na noite de domingo (5). Esta é a primeira vez que uma pessoa do Brasil leva o Globo de Ouro por atuação.

— Além de ser uma grande atriz, ela é uma pessoa extremamente inteligente e tem uma capacidade incrível de conversar sobre qualquer assunto. Com ela, você pode falar sobre algo super intelectual ou sobre algo totalmente descontraído e ela está ali, presente em ambas as conversas — comentou Valentina.

A vitória no Globo de Ouro reforça ainda mais o nome de Fernanda Torres no circuito internacional e gera expectativa para que ela seja indicada ao Oscar 2025 — a lista será conhecida no próximo dia 17.