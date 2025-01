"Não preparei nada porque já estava feliz de estar aqui", diz Fernanda Torres ao ganhar Globo de Ouro

Fernanda Torres após receber o Globo de Ouro de melhor atriz. ROBYN BECK / AFP

A atriz Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz em filme de drama na madrugada desta segunda-feira (6), em Los Angeles, pela sua interpretação no filme Ainda Estou Aqui.

No discurso da premiação, ela afirmou que não havia preparado nada, pois já estava feliz em participar. A atriz também lembrou que sua mãe, Fernanda Montenegro, esteve no mesmo lugar 25 anos antes, indicada pelo filme "Central do Brasil".

Confira o discurso na íntegra de Fernanda Torres:

Meu Deus, eu não preparei nada, porque eu estava feliz de estar aqui, só. Mas esse foi um ano incrível para as atrizes. Tantas atrizes aqui que eu admiro tanto.

E, claro, eu quero agradecer ao Walter Salles, meu parceiro, meu amigo. Que história, Walter! E, é claro, eu quero dedicar esse prêmio à minha mãe (Fernanda Montenegro).

Vocês não têm ideia, ela estava aqui há 25 anos e isso é prova que a arte pode sobreviver na vida, mesmo durante tempos difíceis, como viveu a Eunice Paiva.

E a mesma coisa que está acontecendo atualmente no mundo. Existe tanto medo, e esse filme nos ajuda a sobreviver em tempos difíceis como esse. Então, para a minha mãe, para a minha família, para o Andrucha, para o Selton, meus filhos, e para todos, muito obrigada ao Golden Globes, Michael Parker, Mara, tantas pessoas, muito obrigada.

O filme

Fernanda Torres em cena do filme "Ainda Estou Aqui". Alile Dara Onawale / Divulgação

Em Ainda Estou Aqui, Fernanda Torres interpreta Eunice Paiva, esposa do deputado cassado Rubens Paiva (Selton Mello), que foi torturado e morto durante o regime militar. O filme, dirigido por Walter Salles, é inspirado no livro de Marcelo Rubens Paiva, filho do casal.

O filme foi a quinta maior bilheteria nos cinemas do Brasil em 2024, segundo dados da Comscore, com arrecadação de R$ 62,7 milhões. Foi também a sétima maior bilheteria do cinema brasileiro no século 21.