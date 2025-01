"É ela! É ela!", repete Fernanda Montenegro na filmagem. Reprodução / Reprodução

Ganhadora do prêmio de melhor atriz em filme de drama no Globo de Ouro na noite de domingo (5), Fernanda Torres dedicou a vitória para a mãe, Fernanda Montenegro, que 25 anos antes concorreu na mesma categoria com Central do Brasil.

Fernanda Montenegro acompanhava o Globo de Ouro em casa, com amigos. Ela torceu e comemorou muito quando Viola Davis anunciou a conquista de Fernanda Torres.

"É ela! É ela!", repete Montenegro na filmagem.

Veja vídeo:

Conquista inédita

Esta é a primeira vez que um brasileiro leva o Globo de Ouro por atuação.

Fernanda desbancou nomes de peso de Hollywood: Nicole Kidman, que disputava por Babygirl, Angelina Jolie, por Maria, Tilda Swinton, indicada por O Quarto ao Lado, Kate Winslet, de Lee, e Pamela Anderson, que teve um retorno aclamado à indústria com The Last Showgirl.

A vitória reforça o nome de Fernanda Torres no circuito internacional e gera expectativa para que ela esteja entre as indicadas ao Oscar 2025 — a lista será conhecida no próximo dia 17. Nesta temporada, a atriz foi lembrada por diversas distinções e recebeu um prêmio especial no Critics Choice Awards.

Vale lembrar que, em matéria publicada pela Variety em 1º de janeiro, o jornalista Clayton Davis cravou que Fernanda seria a vencedora do prêmio — o que se confirmou no domingo.

Confira o discurso de Fernanda Torres na íntegra:

Meu Deus, eu não preparei nada, porque eu estava feliz de estar aqui, só. Mas esse foi um ano incrível para as atrizes. Tantas atrizes aqui que eu admiro tanto.

E, claro, eu quero agradecer ao Walter Salles, meu parceiro, meu amigo. Que história, Walter! E, é claro, eu quero dedicar esse prêmio à minha mãe (Fernanda Montenegro).

Vocês não têm ideia, ela estava aqui há 25 anos e isso é prova que a arte pode sobreviver na vida, mesmo durante tempos difíceis, como viveu a Eunice Paiva.