Roberto Carlos passa a morar no CT do Real Madrid em meio a processo de divórcio, diz imprensa espanhola

Campeão do mundo pela Seleção Brasileira, Roberto Carlos, 51 anos, está morando temporariamente no CT do Real Madrid, na capital da Espanha. Segundo a imprensa espanhola, isso ocorre por conta do processo de divórcio pelo qual o ex-jogador está passando.

O casamento de Roberto Carlos com a fisioterapeuta Mariana Luccon chegou ao fim, de acordo com programa Fiesta, do canal espanhol Telecinco. Casados desde 2009, eles são pais de duas filhas. O ex-lateral também tem outros nove filhos.

Roberto Carlos teria deixado a casa em que residia com a esposa e as filhas para se hospedar no CT do Real Madrid, clube em que é ídolo. O campeão do mundo ainda tem outro imóvel na capital espanhola, mas, nesta, residem os pais de Mariana.

Roberto Carlos jogou o Real Madrid, por mais de uma década, com 584 partidas disputadas e 71 gols marcados. Por lá, conquistou 13 títulos, incluindo três Champions League e quatro edições de La Liga. Ele se aposentou em 2015, após breve passagem pelo futebol da Índia. Seu último clube no Brasil foi o Corinthians.