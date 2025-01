Com Oscar, São Paulo se reapresenta e embarca para amistosos nos EUA

Lucas Moura (E) e Oscar (D) são os grandes nomes do São Paulo para 2025. Divulgação / São Paulo FC

Após um mês de férias, o elenco do São Paulo se apresentou nesta quarta-feira (8) para dar início a sua pré-temporada. Com a presença do meia Oscar, principal reforço do time para a temporada 2025, o grupo já embarcou para Orlando, nos Estados Unidos, onde fará uma série de amistosos.

Os jogadores se reapresentaram no CT da Barra Funda a partir das 8 horas desta quarta. De lá, a delegação seguiu para o Aeroporto de Viracopos, em Campinas. No início da tarde, o grupo de atletas e a comissão técnica embarcou rumo a Orlando, na Flórida, onde será a base do time em solo americano.

O grupo que embarcou nesta quarta conta com a presença de Oscar, festejada contratação anunciada no fim do ano, e Pablo Maia, que mal jogou em 2024 por conta de uma série de lesões. A delegação, contudo, não viajará completa porque alguns jogadores vão se apresentar diretamente nos Estados Unidos, caso de atletas como Jandrei, Sabino e Alisson - o trio já estava em solo americano, de férias.

Outro que não embarcou com o grupo foi Enzo Díaz, reforço ainda não oficializado pelo clube paulista. O jogador argentino desembarcou na capital paulista na terça para fazer os exames médicos e assinar com o time do Morumbi. Ele deve seguir em São Paulo em preparação para a estreia oficial do time na temporada, no Paulistão.

Ao todo, o técnico Luis Zubeldía contará com 34 atletas para iniciar a preparação do São Paulo para as primeiras competições do ano. Serão 30 atletas de linha e mais quatro goleiros.