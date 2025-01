Juventude x Operário de Caarapó-MS: escalações e onde assistir ao jogo pela Copa São Paulo

Time do técnico Filipe Dias se classificou com uma rodada de antecedência.

Já classificados, os guris do Juventude enfrentam o Operário de Caarapó-MS, pela terceira e última rodada da primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, nesta quinta-feira (9), às 13h. A partida acontece no Estádio Estádio José Ferreira Alves, em Tietê. A Federação Paulista de Futebol (FPF) liberou o estádio após ser alagado por um forte temporal no final de 2024.