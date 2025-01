Juventude oficializa lateral-esquerdo que atuou no Bragantino em 2024

Marcos Paulo já participa da pré-temporada alviverde. Arte: Juventude / Divulgação

O técnico Fábio Matias tem mais uma alternativa para o sistema defensivo. O lateral-esquerdo Marcos Paulo, 21 anos, chega por empréstimo junto ao Nova Iguaçu (RJ). Na temporada passada o jogador defendeu o Bragantino, mas também tem passagem pela base do Flamengo.

Formado inicialmente nas categorias de base do Nova Iguaçu (RJ), clube que detém os direitos do jogador, Marcos Paulo logo chamou a atenção do Rubro-Negro, onde atuou por quatro temporadas. Em 2024, transferiu-se para o Bragantino, onde foi campeão Brasileiro de Aspirantes.

Agora, o atleta chega ao Jaconi com a disposição de um jovem que quer mostrar seu potencial e aproveitar as oportunidades na temporada alviverde.

— Não vejo a hora de poder atuar diante da nossa torcida. Conheço a força desse clube e a tradição do Juventude, então é com muita felicidade que chego para vestir esta camisa — declarou o atleta ao site do Juventude.