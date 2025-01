FGF divulga tabela detalhada do Gauchão; Saiba quando Caxias e Juventude jogam

Ca-Ju ocorrerá em um sábado, às 21h30min, no Centenário. Porthus Junior / Agencia RBS

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) divulgou na noite desta terça-feira (6) a tabela detalhada do Gauchão 2025. A estreia do Juventude será no dia 22, enquanto que o Caxias entra em campo um dia depois.

O Ca-Ju, no Estádio Centenário, pela quarta rodada será no sábado (1º), às 21h30min, e terá transmissão do SporTV.

O Caxias ficou no Grupo B, que teve o Inter como cabeça de chave, e conta ainda com Pelotas e Ypiranga. Já o Juventude, na condição de cabeça de chave, ficou no Grupo C junto com Monsoon, Brasil-Pel e São Luiz.

Pelo novo regulamento, as equipes de cada grupo jogam diante dos rivais das outras chaves, totalizando oito jogos na primeira fase. Não há enfrentamento contra adversários do mesmo grupo.

Os líderes e mais o melhor segundo colocado geral classificam-se para a fase seguinte. As semifinais e finais serão disputadas em jogos de ida de volta. Do 5º ao 8º lugar as equipes decidem uma vaga à Copa do Brasil em dois mata-matas na denominada "Taça Farroupilha". E os clubes que terminarem do 9º ao 12º lugar fazem um quadrangular para a definição dos dois rebaixados.

Confira a tabela da dupla Ca-Ju na 1ª fase:

1ª rodada

Quarta-feira (22), às 21h30min - Juventude x Ypiranga (Premiere)

Quinta-feira (23), às 19h - Monsoon x Caxias (GZH)

2ª rodada

Sábado (25), às 16h30min

Inter x Juventude

(RBS TV, SporTV e Premiere)



Domingo (26), às 20h30min

Grêmio x Caxias

(SporTV e Premiere)

3ª rodada

Terça-feira (28), às 19h

Juventude x Guarany

(Premiere)



Quarta-feira (29), às 21h30min

Caxias x Brasil-Pel (GZH)

4ª rodada

Sábado (1º), às 21h30min

Caxias x Juventude

(SporTV e Premiere)

5ª rodada

Quarta-feira (5), às 22h

Juventude x Grêmio

(RBS TV, SporTV e Premiere)



19h - Avenida x Caxias (GZH)

6ª rodada

Sábado (8), às 16h30min

Caxias x São Luiz

(GZH)



Domingo (9), às 19h

Juventude x São José

(SporTV e Premiere)

7ª rodada

Quarta-feira (12), às 19h30min

Avenida x Juventude

(SporTV e Premiere)



19h - Guarany x Caxias (GZH)

8ª rodada

Sábado (15), às 16h30min

Pelotas x Juventude (Premiere)