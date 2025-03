Gabriel Taliari decide e Juventude começa o Brasileirão 2025 com vitória no Jaconi

A festa foi alviverde na primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2025 em Caxias do Sul. O Juventude começou com três pontos na arrancada do Nacional. O time encarou a equipe do Vitória e saiu com o triunfo por 2 a 0, na noite deste sábado (29), no Estádio Alfredo Jaconi.

Gabriel Taliari marcou dois gols do jogo e o placar poderia ser mais elástico, se o árbitro Paulo Zanovelli não tivesse anulado um gol legal do Verdão e marcado um pênalti em cima de Taliari, que atuou como centroavante nesta noite. A última vitória do Ju em uma estreia de Brasileiro havia sido em 2006.

Na segunda rodada do Brasileirão, o Juventude vai pegar o atual campeão da competição. O time enfrenta o Botafogo, sábado (5), às 21h, no Estádio Nilton Santos. O técnico Fábio Matias teria uma semana cheia para fazer ajustes na equipe para o primeiro grande desafio do ano.

O JOGO

O Juventude precisou de sete minutos para marcar o primeiro gol no Brasileirão de 2025. Gabriel Taliari recebeu pelo lado direito, em velocidade, passou pelo marcador e soltou a paulada. O goleiro Gabriel, ex-alviverde, foi a primeira vítima do Verdão. Com 1 a 0 no placar, Ênio foi quem teve a segunda oportunidade. Dentro da área, na linha de fundo, o atacante finalizou rente ao pé da trave e o arqueiro do time baiano fechou o canto.

Apesar da vantagem no placar, o time de Fábio Matias viu o adversário encontrar mais espaço pelos lados do campo. Mesmo com mais posse, a equipe de Salvador parava na forte marcação do Ju. Aos 26 minutos, Gabriel Taliari driblou o zagueiro Neris e entrou cara a cara com goleiro Gabriel. Contudo, ele caiu após um uma carga nas costas cometida por Claudinho e Lucas Halter. O árbitro Paulo Cesar Zanovelli mandou seguir e o VAR não recomendou revisão.

O Vitória voltou a ter uma chance em uma falta cometida por Jadson. Na cobrança, aos 36 minutos, Rato acertou a barreira para sorte do Juventude. Antes do intervalo, o Verdão ampliou o placar com Ênio, aos 41. Contudo, em meio à comemoração dos jogadores do Juventude, o árbitro anulou sem ir ao VAR. Zanovelli marcou falta na origem do lance.

Na sequência, Ênio recebeu uma assistência de Jadson e finalizou com força, aos 44. O goleiro Gabriel salvou com pé. Já nos acréscimos, Taliari fez um lançamento longo para Batalla. Ele esticou a perna para dominar e bater para o gol, mas a conclusão saiu fraca. O Papo foi para o vestiário com a vantagem e a arbitragem com gritos de "ladrão" da torcida.

SEGUNDO TEMPO

Logo com um minuto da etapa final, Jamerson arriscou a sorte de fora da área. Em uma bomba cruzada, o goleiro Marcão espalmou rasteiro. E a noite realmente era de Gabriel Taliari. Mesmo com dor no ombro, ele recebeu após bela jogada de arrasto de Batalla para finalizar forte. O centroavante contou com um desvio para matar o goleiro do Vitória. A festa era jaconera, 2 a 0, com cinco minutos da etapa final.

O jogo chegou aos 30 minutos sem o goleiro do Juventude sofrer defensivamente. O Papo conseguiu conter o ímpeto adversário com uma forte marcação e com destaque para o zagueiro Abner. Apesar de não ter problemas maiores atrás, na criação Mandaca não conseguiu corresponder.

Com 40 minutos de jogo e com um adversário já batido, o Juventude dominou as ações no campo ofensivo buscando o terceiro gol. O árbitro sinalizou seis minutos de acréscimos. Nos descontos, quase que Fabrício descontou. Ele dominou na entrada da pequena área e chutou para fora. Sem pressa, o Verdão fez o tempo passar para ficar com os três primeiros pontos do Brasileirão frente ao seu torcedor.

FICHA TÉCNICA

Juventude 2x0 Vitória

Brasileirão - 1ª rodada

Estádio Alfredo Jaconi

Juventude

Marcão; Ewerthon (Reginaldo, 22/2º), Abner, Adriano Martins e Alan Ruschel (Felipinho, 35/2º); Giraldo, Jadson e Mandaca; Ênio (Mauricio Garcez, 22/2º), Batalla (Vitor Pernambuco, 42/2º) e Gabriel Taliari (Petterson, 22/2º). Técnico: Fábio Matias

Vitória

Gabriel; Claudinho, Neris (Zé Marcos, int.), Lucas Halter e Jamerson; Ricardo Ryller, Ronald (Erick, Intervalo) e Pepê (Fabrício 27/2º); Wellington Rato (William Oliveira, 27/2º), Gustavo (Léo Pereira, intervalo) e Janderson. Técnico: Thiago Carpini