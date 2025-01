Pai de Elon Musk revela que filho quer comprar o Liverpool

Empresário é líder de empresas como Tesla, SpaceX e o X (antigo Twitter). Ryan Lash / TED Conferences / LLC / AFP

Homem mais rico do mundo e líder de empresas como Tesla, SpaceX e o X (antigo Twitter), Elon Musk tem interesse em adquirir o Liverpool. A revelação foi feita por Errol Musk, pai do empresário, durante uma entrevista à Times Radio, do Reino Unido, nesta segunda-feira (7).

A revelação surgiu em meio a especulações sobre a expansão dos interesses de Musk para o mundo do esporte. Ao ser perguntado diretamente se o seu filho gostaria de comprar o Liverpool, Errol respondeu:

— Não posso falar sobre isso, eles vão aumentar o preço. Sim, (ele tem interesse), mas isso não quer dizer que ele vai comprar. Ele gostaria de comprar, óbvio. Qualquer pessoa gostaria, eu também.

A conexão emocional de Elon Musk com o Liverpool foi destacada por Errol, mencionando as raízes familiares na cidade e a proximidade com membros dos Beatles.

— A avó dele nasceu em Liverpool e temos familiares na cidade. Tivemos até a sorte de conhecer alguns dos membros dos Beatles, eles cresceram perto da minha família. Temos ligações fortes a Liverpool — revelou.