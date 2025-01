Inter entregou placas como homenagem pelos serviços prestados. Ricardo Duarte / Internacional / Divulgação

O Inter comunicou duas despedidas no ambiente do clube nesta quarta-feira (8) . Os massagistas Banha e Juarez, dois dos funcionários mais antigos, estão se aposentando. Eles serão homenageados no amistoso contra a seleção do México, na próxima quinta-feira (16), no Beira-Rio.

Paulo Renato da Silva, conhecido como Banha ou Bainha, que trabalhou no Colorado por 41 anos, e Juarez Quintanilha, com 34 anos de bagagem no Beira-Rio, tiveram as aposentadorias anunciadas. Eles tiraram fotos com o elenco, comissão técnica, outros componentes do estafe e alguns dirigentes.

Na postagem nas redes sociais, além de torcedores, ex-jogadores se manifestaram pela carreira de ambos. No comunicado, o Inter ressalta a importância da dupla em títulos históricos. Eles estiveram presentes nas conquistas das Libertadores e do Mundial:

— Esses dois ícones do vestiário colorado foram fundamentais em muitas conquistas e deixam um legado eterno de empenho, companheirismo e paixão pelo Clube — diz um trecho da postagem colorada.