Inter se aproxima de acordo com o Racing por atacante colombiano

Johan Carbonero (E), 25 anos, está próximo do Beira-Rio. Divulgação / Racing

O Inter está próximo de um acordo com o Racing-ARG para contratar o atacante colombiano Johan Carbonero, 25 anos. A negociação envolve cerca de 300 mil dólares (aproximadamente R$ 1,8 milhão na cotação atual) pelo empréstimo de um ano do atleta, que atua nas duas pontas e chegaria para ser uma alternativa de velocidade a Wesley e Bruno Tabata.

Conforme apurado por Zero Hora, as tratativas estão avançadas entre os dois clubes e com o estafe do jogador, faltando poucos entraves a serem superados, como o valor da opção de compra a ser exercida pelos colorados ao final do vínculo.

Segundo o Diário Olé, os argentinos querem fixar os direitos federativos do atleta em 4 milhões dólares (cerca de R$ 24,3 milhões na cotação atual) para recuperar o investimento feito em 2022, quando o clube de Avellaneda pagou 3,8 milhões de dólares para tirá-lo do Gimnasia y Esgrima-ARG.

Carbonero chegaria em princípio para ser uma alternativa a Wesley na ponta esquerda, sua posição preferencial. Contudo, também pode ser uma opção de velocidade a Bruno Tabata pelo lado direito.

— Ele joga nos dois lados, mas rende melhor pela esquerda. Como é destro, gosta de cortar para o lado e chutar a gol. É um ponta rápido, hábil e bom no mano a mano. É um jogador que desequilibra — avalia o jornalista Nicolás Montalá, setorista do Racing do Diário Olé.

Revelado pelo Once Caldas, Carbonero despontou como uma promessa colombiana, sendo destaque da Colômbia no Mundial sub-20 de 2019 e convocado no mesmo ano pela seleção principal do seu pais para a disputa da Copa América. Em 2020, transferiu-se para o futebol argentino, onde atuou inicialmente no Gimnasia e, posteriormente, no Racing.

— O seu melhor momento foi em 2022, com o (técnico Fernando) Gago. No ano seguinte, porém, sofreu uma lesão de ligamento cruzado no joelho e não voltou a recuperar o seu nível. Mas é um jogador recuperável, que precisa melhorar a confiança, pois tem muitas qualidades — destaca Montalá.

Além de Carbonero, o Inter também está contratando para o setor ofensivo o atacante Vitinho, 25 anos, que pertence ao Dínamo de Kiev-UCR e atuou em 2024 por empréstimo ao Bragantino.

