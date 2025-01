Volante do Inter entra no radar de clubes europeus, e direção já definiu reposição

Volante Rômulo interessa a clubes europeus Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

O volante Rômulo é alvo de sondagens de clubes da Europa e dos Estados Unidos. A direção colorada trabalha nos bastidores com a possibilidade de receber uma proposta oficial pelo atleta ainda nesta janela. Em caso de venda, a reposição já está no CT do Parque Gigante. Trata-se de Ronaldo, 28 anos, ex-Juventude, que depende apenas da aprovação nos exames médicos para ser anunciado.

Rômulo chegou ao Beira-Rio em 2023, contratado do Athletic-MG, inicialmente por empréstimo de um ano. Por acreditar que o volante tem um bom potencial de revenda, o clube exerceu no ano passado a opção de compra dos direitos federativos do jogador por R$ 3 milhões, assinando contrato até 2027.

Apesar de não ser titular, o meio-campista é considerado um reserva importante no time do técnico Roger Machado. Por conta disso, a direção já se antecipou e contratou o volante Ronaldo, 28 anos, que já está no CT Parque Gigante.

Ronaldo foi revelado pelo Flamengo, passou pelo Atlético-GO e se destacou no Bahia entre 2019 e 2020, onde trabalhou com Roger e formou dupla com Gregore, campeão do Brasileirão e da Libertadores pelo Botafogo.

Após três anos no futebol japonês, Ronaldo sofreu no início de 2024 uma lesão grave e ficou oito meses sem atuar. Recuperou-se para o futebol no segundo semestre da temporada, quando acertou com o Juventude, onde foi titular.

Após o término do contrato com o clube caxiense, o atleta estava livre no mercado e negociava com o Vitória antes de fechar com o Inter.