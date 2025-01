Grêmio vende promessa da base para o Grupo City

Jovem fez nove jogos pelo time principal do Grêmio. Lucas Uebel / Gremio

O Grêmio encaminhou a saída de Zé Guilherme, lateral-esquerdo, para o Bahia. A venda deixa cerca de um milhão de euros, cerca de R$ 6,3 milhões na cotação atual, nos cofres gremistas. O jovem de 19 anos tinha contrato até o dia 15 de julho deste ano e seus representantes avisaram que não aceitariam propostas para renovar.

Zé Guilherme tinha a previsão de ser integrado ao grupo principal, mas a postura dos seus representantes em rejeitar as investidas por renovação atrapalhou o aproveitamento do jovem. O jovem fez nove jogos pelo time principal do Grêmio em 2024.

Apesar da projeção, e da convocação para defender a seleção brasileira sub-20 no Sul-Americano sub-20 em no fim de janeiro, Zé Guilherme ficou de fora da lista para iniciar os trabalhos com Gustavo Quinteros e teve a negociação encaminhada com o Bahia.

Além do valor obtido com a venda, o Grêmio também mantém 20% de mais valia em uma próxima negociação. O jogador deve ser apresentar ao Bahia após a participação com a seleção brasileira no Sul-Americano.