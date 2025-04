Filho do vento e mais forte: o primeiro jogo de Gustavo Nunes pelo Brentford

Além de Gustavo, outros dois jogadores jovens do grupo principal entraram em campo para ganhar ritmo. O ex-gremista fez sua primeira partida desde novembro, quando participou de parte do amistoso contra o Cardiff City e teve de sair ao sentir outra vez a lesão na lombar, a mesma com a qual chegou em Londres e só foi detectada nos exames feitos pelo Brentford.

Teve boa movimentação e, inclusive, uma arrancada sua com a bola colada ao pé mereceu registro em vídeo no perfil do clube no X, tendo como legenda apenas o emoji de uma ventania. Nesta sexta, o sub-21 do Brentford volta a campo, mas sem Gustavo. Como o jogo será fora de casa, ele ficará treinando no CT. As imagens publicadas pelo perfil oficial do clube mostram um jogador mais forte fisicamente, com nítido ganho de massa.