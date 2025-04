Torcida do Grêmio ou Quinteros: quem não está entendendo?

Tudo dependerá das próximas partidas do Grêmio de Gustavo Quinteros. Rodrigo Fatturi / Grêmio FBPA,Divulgação

O técnico Gustavo Quinteros insiste na ideia de que o seu trabalho, com o tempo, irá gerar bons frutos por aqui. Mesmo diante de rendimentos baixos, a convicção do treinador chama a atenção. A torcida, de um modo geral, faz crescer a ideia de desconfiança quanto a produção do trabalho do time do Grêmio. E esta é, por isso, a grande questão do momento. Afinal, quem está com a razão?

O time do Grêmio apresenta curiosidades que a cultura do futebol brasileiro tem dificuldade de entender e talvez essa seja uma das nossas maiores dúvidas. A falta de um meio campo robusto e a ausência de um armador deixam o time com pouquíssimas ações no setor central. Todos os movimentos são feitos com inversões e utilizando transições rápidas, mesmo que, por vezes, pouco eficientes.

Quinteros informa, aparentemente, que esta montando um trabalho totalmente autoral, quase inédito nos dias atuais, mas os questionamentos não param de aparecer. De um modo geral, os críticos desconfiam que dessa forma o time tricolor logo irá enfrentar resultados negativos. Os desafios são assim e precisamos ser grandes para entender todo e qualquer movimento como esse, e ter humildade para deixar os fatos falarem.

Tudo dependerá das próximas partidas

Os próximos jogos, por tudo, irão responder essa questão. Se o Grêmio seguir vencendo, mesmo que com rendimentos ruins, teremos a confirmação de que Gustavo Quinteros está no caminho certo. Se as derrotas, de fato, aparecerem, com atuações semelhantes às que vimos até o momento, teremos a certeza de que a desconfiança fazia sentido.

Ter ou não ter razão é uma mágica quando se entende a construção de um trabalho no futebol. Nesta hora, no entanto, precisamos ter a cabeça livre para errar ou acertar, e deixar apenas que os fatos definam a razão das coisas.