Grêmio anuncia a contratação do lateral João Lucas

Em 2024, pelo Juventude, o jogador somou 49 jogos, dois gols e sete assistências. Fernando Alves / E.C.Juventude/Divulgação

O Grêmio anunciou nesta terça-feira (7) o primeiro reforço para a temporada de 2025. Trata-se do lateral-direito João Lucas, de 26 anos, que assinará contrato com o Tricolor até 2027.

O atleta pertencia ao Santos, mas estava emprestado ao Juventude na última temporada. Conforme apurado por ZH, os santistas aceitaram uma proposta de R$ 1,7 milhão mais percentuais do meio-campista Thaciano e do atacante Guilherme que ainda pertenciam ao Grêmio.

Ele se encaixa no perfil solicitado pelo novo técnico gremista Gustavo Quinteros, que deseja trabalhar com atletas fortes e intensos. Dessa forma, João Lucas chega ao Grêmio para disputar titularidade com João Pedro.

Pelo Juventude, o lateral somou 49 jogos, dois gols e sete assistências. Natural de Belo Horizonte, João Lucas começou a carreira no Goiás, em 2018. Depois, passou pelo Bangu até chegar ao Flamengo, em 2019 — ano no qual foi campeão brasileiro e da Libertadores.

Porém, como não teve muito espaço no badalado elenco do Rubro-Negro — fez 17 jogos e marcou um gol —, saiu em 2021 para o Cuiabá. No time mato-grossense, em duas temporadas, atuou em 84 partidas, marcou um gol e deu quatro assistências. Em 2023 foi contratado pelo Santos, onde jogou 30 partidas, no ano da queda do Peixe para a Série B.

Quem é?

Nome: João Lucas de Almeida Carvalho

João Lucas de Almeida Carvalho Data de nascimento: 09/03/1998 (26 anos)

09/03/1998 (26 anos) Altura: 1,81m

1,81m Cidade natal: Belo Horizonte (Minas Gerais)

Belo Horizonte (Minas Gerais) Posição: lateral-direito

lateral-direito Pé preferencial: direito