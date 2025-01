Alguns favoritos do Globo de Ouro 2025: "Bebê Rena", "True Detective: Terra Noturna", "Ainda Estou Aqui", "O Brutalista" e "Xógum” Netflix/HBO Max/Globoplay/A24/FX / Divulgação

Dando início à temporada de premiações televisionada de 2025, o Globo de Ouro ocorre neste domingo (5), a partir das 22h (horário de Brasília). A cerimônia será realizada em Beverly Hills, na Califórnia, nos Estados Unidos.

E, este ano, para os brasileiros, existe um atrativo a mais, provocando um clima de Copa do Mundo: Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, está concorrendo em duas categorias da premiação — melhor filme em língua não-inglesa e melhor atriz em filme de drama, para Fernanda Torres.

Nesta última, a expectativa está altíssima, principalmente após a Variety, revista estadunidense especializada em cinema, apontar que Fernanda é a favorita para vencer. Mas será mesmo? Seria histórico, visto que o país jamais venceu o prêmio na categoria de atuação.

Para Miriam Spritzer, repórter de cultura nos Estados Unidos e jurada do Globo de Ouro, a intérprete de Eunice Paiva tem, sim, boas chances na premiação, mas é bom baixar um pouco as expectativas:

— Acho muito arriscado a Variety falar que ela é favorita. Ela tem uma grande chance pelo seguinte: mais ou menos 10% dos votantes do Globo de Ouro são brasileiros. E isso pesa. Só o fato dela ser indicada já é incrível. Então, a Fernanda Torres tem chances e méritos de ganhar? Sim, com certeza. Assim como também a Kate Winslet, a Pamela Anderson, a Tilda Swinton, a Angelina Jolie e a Nicole Kidman.

É importante ressaltar, porém, que Fernanda é a única atriz, entre as seis indicadas, que tem o seu filme concorrendo em outra categoria no Globo de Ouro. Isto é um ponto de atenção, que pode dar um impulso para a brasileira. Nas predições do britânico Telegraph, o crítico de cinema Robbie Collin enfatizou que, por conta deste prestígio ao filme nacional, não dá para descartar uma vitória de sua atriz.

Já na questão de Ainda Estou Aqui faturar o prêmio de melhor filme em língua não-inglesa, a Variety, em matéria assinada por Clayton Davis, colocou o longa atrás do indiano Tudo que Imaginamos Como Luz e do francês Emilia Pérez — este, também nomeado a melhor filme de comédia ou musical.

Para Richard Lawson, da Vanity Fair, porém, caso Emilia Pérez — que empilhou 10 indicações — tenha muitas menções para a categoria de melhor filme, os jurados podem querer distribuir o voto para outro longa em língua não-inglesa brilhar no Globo de Ouro. Eis que o crítico cita que as chances de Ainda Estou Aqui e Tudo que Imaginamos Como Luz aumentariam consideravelmente.

O título comandado por Walter Salles ainda pode surpreender pela forte divisão de opiniões sobre o francês, que é o ame ou odeie do ano, e pela grande aderência com o público internacional — no total, são 340 votantes espalhados pelo mundo, todos da imprensa especializada.

Destaque em 2024, "Wicked" aparece entre os indicados ao Globo de Ouro. Universal Pictures / Divulgação

Cinema além do Brasil

Não tinha como começar o texto sem abordar, logo de cara, Ainda Estou Aqui, que está deixando a comunidade cinéfila brasileira ansiosa. Mas, agora que as chances estão postas — e elas são boas — para o título de Walter Salles, dá para dar uma olhada para os demais concorrentes.

A mesma Variety que colocou Fernanda Torres como favorita a melhor atriz crava que O Brutalista, de Brady Corbet, deve levar o Globo de Ouro de melhor filme de drama e Emilia Pérez, de Jacques Audiard, como melhor filme de comédia ou musical — o que ajudaria a corroborar a teoria de Richard Lawson, da Vanity Fair, citada acima. Para Miriam, porém, nesta última categoria, Wicked, de Jon M. Chu, vem com muita força, seguido por Anora, de Sean Baker.

Entre os atores, Timothée Chalamet, que interpreta Bob Dylan em Um Completo Desconhecido, e Adrien Brody, de O Brutalista, devem brigar pelo prêmio de melhor ator em filme de drama — este último, com o trunfo de estar vivendo um grande retorno à indústria, depois de anos em filmes de menor expressão.

Já em comédia e musical, Hugh Grant, por Herege, e Jesse Eisenberg, por A Verdadeira Dor, estão entre os atores mais cotados. Em atriz, a favorita é Mikey Madison, por Anora, enquanto Cynthia Erivo, por Wicked, corre por fora.

Nos coadjuvantes, Edward Norton, por Um Completo Desconhecido, e Ariana Grande, por Wicked, estão entre os mais destacados. Mas podem ser surpreendidos, respectivamente, por Kieran Culkin, de A Verdadeira Dor, e Zoe Saldaña, de Emilia Pérez.

Entre os diretores, Brady Corbet, de O Brutalista, é o favorito — principalmente por ter feito um grande filme, com mais de 3h30min de duração, com um baixo orçamento. Já a animação com mais força nesta reta final de campanha é Robô Selvagem, de Chris Sanders, seguido pelo letão Flow, de Gints Zilbalodis.

"O Urso" é um forte nome para o Globo de Ouro 2025. FX/Disney+ / Divulgação

Na TV

Xógum: A Gloriosa Saga do Japão, do Disney+, que faturou o prêmio máximo do Emmy, vem forte para repetir o feito no Globo de Ouro, em série de drama. Na disputa entre as comédias, O Urso, também do Disney+, pode perder o favoritismo para a sensação da Netflix Ninguém Quer. Entre as minisséries, Bebê Rena, também da plataforma, desponta como favorita.

Hiroyuki Sanada, de Xógum, e Jake Gyllenhaal, de Acima de Qualquer Suspeita, da AppleTV+, devem brigar pelo troféu de melhor ator em série de drama, enquanto Jeremy Allen White, de O Urso, provavelmente se consagre como ator em série de comédia — Ted Danson, de Um Espião Infiltrado, da Netflix, corre por fora. Andrew Scott, por Ripley, da Netflix, e Richard Gadd, de Bebê Rena, disputam de perto o prêmio de melhor ator em minissérie.

Nas categorias de atuação femininas, Anna Sawai, de Xógum, é a favorita em drama, enquanto Keri Russell, de A Diplomata, da Netflix, também se mostra forte. Jean Smart, de Hacks, da plataforma Max, deve confirmar a preferência em comédia — Kristen Bell, por Ninguém Quer, na verdade, quer o troféu, sendo a segunda opção para a categoria. Jodie Foster, por True Detective: Terra Noturna, do Max, é a favorita em minisséries.

Entre coadjuvantes de minisséries, Jessica Gunning, de Bebê Rena, e Tadanobu Asano, de Xógum, devem vencer, mas são ameaçados, de perto, respectivamente, por Liza Colón-Zayas, de O Urso, e por Javier Bardem, de Monstros: Irmãos Menendez - Assassinos dos Pais, da Netflix.

— O Globo de Ouro não foge muito da regra das outras premiações. Então, eu acho que os filmes e séries que são os favoritos do ano no Globo de Ouro são os favoritos do ano em todas as outras premiações — complementa Miriam Spritzer.