Globo de Ouro: data, horário e onde assistir à premiação

Considerado como uma das principais premiações do cinema e da televisão, o Globo de Ouro ocorre no próximo domingo (5) , em Los Angeles, às 22h (horário de Brasília).

Onde assistir ao Globo de Ouro 2025?

O que você precisa saber sobre o Globo de Ouro 2025

Zero Hora reuniu as principais informações sobre a premiação. Confira:

Quando é o Globo de Ouro

O evento acontece no próximo domingo (5) , em Los Angeles, a partir das 22h (horário de Brasília).

Como assistir ao Globo de Ouro

Será possível acompanhar a premiação pela TV fechada e pelo streaming, de forma ao vivo. No canal TNT , a transmissão conta com análises e tradução simultânea de Aline Diniz.

No streaming, a plataforma Max oferece, inclusive, a opção de áudio original em inglês.

O que esperar do Globo de Ouro

Além de premiar os principais nomes do cinema e da televisão, a cerimônia também prevê alguns momentos especiais. Com apresentação da atriz e comediante estadunidense Nikki Glaser , a primeira mulher a conduzir o evento sozinha, o público pode esperar uma noite de emoções.

Viola Davis receberá uma homenagem pela sua contribuição à indústria audiovisual e do entretenimento, sendo agraciada com o prêmio Cecil B. DeMille. Juntam-se a ela nomes como Andrew Garfield, Zendaya, Dwayne Johnson e Jennifer Coolidge para entregar as estatuetas aos vencedores.