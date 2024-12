Fernanda Torres disputa o Globo de Ouro com outras cinco atrizes. Netflix / Alile Dara Onawale / Iglesias Más / Diamond Films Brazil / RoadsideFlix / Divulgação

Indicada na categoria Melhor Atriz de Filme no Globo de Ouro 2025 por seu papel como Eunice Paiva em Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, Fernanda Torres concorre com grandes nomes do cinema norte-americano.

Essa é a segunda vez que uma atriz brasileira é indicada na categoria Melhor Atriz do Globo de Ouro. A primeira a realizar o feito foi Fernanda Montenegro em 2001, por seu papel em Central do Brasil, também dirigido por Salles.

Nesta edição, o prêmio também será disputado com Angelina Jolie (Maria), Tilda Swinton (The Room Next Door), Nicole Kidman (Babygirl), Pamela Anderson (The Last Showgirl) e Kate Winslet (Lee).

Angelina Jolie

Angelina Jolie vive a cantora de ópera Maria Callas em "Maria". Warner Classics YouTube / Reprodução / Pablo Larraín / Netflix / Divulgação

Com uma carreira de mais de quatro décadas, que começou com ela ainda bebê, Angelina foi indicada sete vezes e já venceu o Globo de Ouro em três ocasiões: em 1998, por George Wallace, em 1999, por Gia e em 2000, por Garota, Interrompida.

O trabalho em Maria rendeu à atriz sua nona indicação ao prêmio. No longa, dirigido por Pablo Larraín, ela interpreta a cantora de ópera Maria Callas. Para o papel, modificou o corpo, a voz, e chegou a realizar aulas de canto lírico.

Tilda Swinton

Em "O Quarto Ao Lado", Tildas contracena com Julianne Moore. Iglesias Más / El Deseo/Divulgação

Apesar de nunca ter sido premiada no Globo de Ouro, Tilda Swinton contabiliza outras quatro indicações: em 2011, por Vanilla Sky, em 2002, por Até o Fim, em 2008, por Conduta de Risco e em 2012, por Precisamos Falar sobre Kevin.

Em seu projeto mais recente, O Quarto Ao Lado, ela atua ao lado de Julianne Moore, e interpreta uma mulher com câncer terminal. O longa tem direção de Pedro Almodóvar, e conquistou um Leão de Ouro no Festival de Veneza.

Nicole Kidman

Em "Babygirl", Nicole vive uma executiva que se envolve em caso com o estagiário. A24 / Divulgação

Líder de indicações, a australiana Nicole Kidman já concorreu ao Globo de Ouro 18 vezes e venceu em cinco ocasiões: em 1995, por To Die For, em 2002, por Moulin Rouge!, em 2003, por As Horas, em 2018, pela série Big Little Lies e em 2022, por Being The Ricardos.

Neste ano, ela está na disputa pela atuação no filme Babygirl, de Halina Reijn. Na trama, Nicole vive Romy, uma empresária bem-sucedida que começa a ter um caso com seu estagiário.

Pamela Anderson

Pamela Anderson é uma dançarina de Las Vegas em "The Last Showgirl". RoadsideFlix / Divulgação

Assim como Fernanda, Pamela Anderson está em sua primeira indicação ao prêmio. Conhecida por sua atuação em na série Baywatch, a atriz retorna as telas interpretando Shelly, uma dançarina de Las Vegas que precisa rever sua vida após a casa onde ela se apresenta fechar de forma abrupta.

Kate Winslet

Em "Lee", Kate Winslet interpreta a fotógrafa Lee Miller. Roadside Flix Divulgação / Divulgação

Com um currículo de 14 indicações, Kate Winslet foi vencedora do Globo de Ouro cinco vezes: por O Leitor e Foi Apenas um Sonho, em 2009, pela minissérie Mildred Pierce, em 2012, por Steve Jobs, em 2016, e pela série Mare of Easttown, em 2022.

Em Lee, Kate vive Lee Miller, fotógrafa norte-americana reconhecida por seu trabalho na cobertura da Segunda Guerra Mundial. O filme tem direção de Ellen Kuras, e tem Andy Samberg e Alexander Skarsgard no elenco.