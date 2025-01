RS encerra plantio de arroz com área menor do que a prevista; entenda

Semeadura registrada no município de Pedro Osório, no sul do Estado.

O plantio de arroz encerrou neste domingo (5), no Estado, com uma área 2% menor do que a prevista pelo Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga) para a safra 2024/2025. Foram semeados 927,9 mil hectares com o cereal, o que representa 97,84% da intenção divulgada no início do ciclo.