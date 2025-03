Soluções para o futuro do agronegócio gaúcho passam pelo presente

Governador convocou lideranças da agricultura para alinhar estratégias de superação dos desafios do setor. Jürgen Mayrhofer / Secom/ Divulgação

Começa pela proposta de securitização — ou outro mecanismo capaz de solucionar o endividamento de produtores gaúchos —, mas não para por aí. Para habilitar a agropecuária do Estado ao futuro, em uma realidade de mudanças climáticas, é preciso resolver o presente. Essa é a premissa que deve guiar as negociações a serem feitas pelo governador do Estado, Eduardo Leite.

Nesta terça-feira (25), ele vai a Brasília, onde tem agenda na Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). Na segunda (24), ele se reuniu com representantes de entidades do setor, buscando um alinhamento.

— Estamos diante de um cenário no qual eventos meteorológicos extremos não são mais exceção, mas uma realidade com a qual precisamos aprender a conviver. Não se trata de resolver apenas uma safra, mas o futuro — disse Leite.

Gedeão Pereira, presidente da Federação da Agricultura do RS (Farsul), observa que as ações para fazer frente ao cenário de eventos climáticos extremos exigem investimentos. E que essa capacidade depende diretamente da solução para as dívidas acumuladas com a sequência de estiagens e a cheia registradas no território gaúcho:

— Para investir, é preciso ter capital.

Vice-presidente da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado (Fecoagro-RS), Adriano Borghetti pontua que o Rio Grande do Sul "é o único que vem sofrendo essas intempéries consecutivas" e que é preciso ajuda do governo federal para soluções efetivas.

— Está se montando uma agenda conjunta para dar encaminhamento - acrescentou Alexandre Velho, presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Estado (Federarroz-RS).

Desde a Expodireto Cotrijal, entidades buscam uma reunião com os ministros da Fazenda, do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura, justamente para tratar do tema do endividamento.

— Essa é uma pauta do Rio Grande (do Sul), não só dos agricultores — completa Carlos Joel da Silva, presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetag-RS).

Também participaram da reunião integrantes do Movimento SOS Agro, da Associação Brasileira dos Produtores de Soja (Aprosoja), da Cotrijal e da Ocergs.