Agronegócio gaúcho deixou de faturar R$ 319 bi com as últimas quatro estiagens

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Neste ano, o Estado segue sendo impactado pelo tempo seco. Camila Hermes / Agencia RBS

O agronegócio gaúcho deixou de receber R$ 319,1 bilhões nos últimos cinco anos por causa da estiagem. Considerando apenas o produtor rural, a perda chega a R$ 117,8 bilhões. Esse é o tamanho do prejuízo levantado pela Federação da Agricultura do Estado (Farsul) no final desta terça-feira (11).

Economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz chama a atenção para o tamanho desse impacto:

— É quase metade de um PIB inteiro por conta das estiagens, quando consideramos as perdas ampliadas nas cooperativas, indústrias, comércios e serviços. É algo sem precedentes na história econômica do Estado.

Em pleno Show Rural Coopavel, feira realizada até sexta-feira (14) no interior do Paraná, onde a perspectiva de safra recorde no Brasil tem embalado os negócios do evento, fica evidente a distância entre a realidade nacional e a gaúcha, marcada, mais uma vez, neste ano, pela estiagem — com possibilidade, inclusive, de quebra na produção.

De 2020 a 2024, período considerado no levantamento da federação, apenas o ano de 2021 não registrou perdas em razão do tempo seco no Estado.