Preço do arroz cai ao menor patamar desde 2022; entenda os motivos

Produção mundial retoma normalidade após cenário de redução. Maryna Osadcha / stock.adobe.com

O movimento de redução no preço da saca de arroz se intensificou e fez a cotação chegar ao menor patamar nominal (sem considerar a inflação) desde 21 de outubro de 2022. É o que aponta relatório do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepa) da Esalq/USP, a partir do indicador Cepe/Irga. O cereal vinha há sete semanas registrando queda e, desde o final de janeiro, acumula uma baixa de 21,3%. Na terça-feira (25), fechou em R$ 78,33 a saca.

A entrada da safra costuma ser um momento de diminuição (pela oferta) do produto, mas é o percentual e a velocidade que têm ligado o alerta para produtores. Conforme a análise do Cepea, o quadro "preocupa vendedores de forma geral, pois os custos totais de produção do cereal no Rio Grande do Sul são estimados na casa dos R$ 100 por saca".

Diretor comercial do Insituto Rio Grandense do Arroz (Irga), Ailton dos Santos Machado observa que o panorama mundial é de produção normalizada. Ele lembra que, em 2022, boa parte da valorização veio com a retomada após a pandemia, quando "muito do encarecimento não foi por questões de safra". Nas safras de 2022/2023 e de 2023/2024, houve problemas no mercado internacional.

— A produção da Ásia caiu bastante, e a nossa (brasileira) foi suficiente, mas não grandiosa.

Na safra em andamento, a área cultivada foi maior no Brasil, e a perspectiva de uma boa colheita se estende aos vizinhos produtores no Mercosul.

— Devemos ter uma safra maior, melhor do que a dos dois últimos anos? Sim. Será uma supersafra? Não. Existe uma safra boa, mas supersafra é outra coisa — pondera o diretor comercial do Irga.

Maior produtor nacional de arroz, o Rio Grande do Sul está com a colheita em curso — até a semana passada, chegava a 39% da área total. Os números dessa parcela são positivos, com boas produtividades, mas a metade final deve se concentrar em regiões onde houve problemas, com o plantio sendo realizado fora da janela preferencial, o que pode trazer ajustes aos números finais.

