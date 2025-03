Colheita avança, e preços do arroz recuam no RS

Fronteira Oeste é a região do RS com a colheita mais avançada

Nos campos, as máquinas fazem o trabalho de colheita avançar no Rio Grande do Sul, maior produtor nacional de arroz. Dados do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga) divulgados nesta quinta-feira (20) mostram que da área total cultivada no Estado, 39% foi colhida.