A propriedade na zona rural de Porto Alegre que ajuda a contar parte da história dos 253 anos da Capital

Quatro gerações de uma família de produtores rurais ajudam contar parte da história dos 253 anos de Porto Alegre, completados nesta quarta-feira (26). Situada à beira do Arroio Lami, a propriedade é uma das mais antigas em atividade na zona rural da capital gaúcha, que é a terceira maior entre as brasileiras. Mais do que o uso da terra, que já fez germinar ameixa, pêssego, cebola, cenoura e beterraba, são as mudanças do cenário no entorno que chamam a atenção.