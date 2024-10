Segunda gestão de Melo propõe dar novos contornos à área rural de Porto Alegre

Se tudo sair como o planejado, a Porto Alegre rural ganhará novos contornos no mapa. Uma das propostas apresentadas durante a disputa eleitoral pelo agora prefeito reeleito Sebastião Melo diz respeito à ampliação da área, por meio da revisão do Plano Diretor. Atualmente, a zona de produção agropecuária corresponde a 8,2% do território do município. É a terceira maior entre as capitais brasileiras.