A produção agropecuária está entre as atividades que fazem parte da vida cotidiana de Porto Alegre. Abrangendo trechos de sete bairros, a zona rural é um patrimônio, respondendo por 8,2% do território do município. Grandeza que faz da cidade a terceira com a maior área rural entre as capitais brasileiras – atrás de Palmas (TO) e São Paulo (SP).