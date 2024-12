Lei de bioinsumos é sancionada: o Brasil mais protagonista do que nunca

Um novo e importante capítulo para os bioinsumos no Brasil acaba de tomar forma com a lei que cria um marco regulatório para o segmento. A sanção presidencial, publicada no Diário Oficial da União às vésperas do Natal, coloca um ponto final na espera por regras para essa importante ferramenta, com demanda crescente dentro e fora do país. E amplia o já destacado papel brasileiro como protagonista global no uso e disseminação dessa ferramenta que alia sustentabilidade e economia.