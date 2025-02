Incerteza de recursos do Plano Safra coloca ponto de interrogação às vésperas da Expodireto Cotrijal

Além das dívidas que se acumulam no campo, a incerteza quanto à disponibilidade de recursos do Plano Safra 2024/2025 coloca mais um ponto de interrogação no setor produtivo às vésperas da Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque, no norte do Estado. Entidade representativa do setor de máquinas agrícolas, carro-chefe do faturamento da feira, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) projeta que, se o cenário se manter incerto, terá de ajustar para baixo a estimativa de vendas deste ano, de crescimento de 7%, após uma queda de 20% em 2024.