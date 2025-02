Homem é preso em investigação por agressão e vandalismo no Aeroporto Internacional de Pelotas

Local vandalizado pelo suspeito no Aeroporto Internacional João Simões Lopes Neto, em Pelotas.

O suspeito de agredir um funcionário de uma companhia aérea e de vandalizar o aeroporto João Simões Lopes Neto foi preso durante o cumprimento de um mandado de busca na casa dele na manhã desta quarta-feira (26) em Pelotas, no sul do Estado.

Os policiais federais encontraram uma espingarda, uma arma de pressão, um facão e diversas porções de maconha na residência do investigado. Ele foi levado à delegacia, onde pagou fiança e foi liberado .

O suspeito foi detido por posse ilegal de arma , informou a PF. A ação faz parte da Operação Lendas do Sul, deflagrada para apurar o caso de agressão e vandalismo que aconteceu no dia 9 de fevereiro.

Relembre o caso

Na tarde de 9 de fevereiro, um domingo, o suspeito tinha um voo para Florianópolis (SC), mas chegou atrasado no aeroporto de Pelotas e foi impedido de embarcar pelo funcionário da companhia aérea.

Inconformado, o homem insultou e desferiu um soco contra o funcionário . Depois, ele invadiu a sala de embarque e quebrou a porta de acesso e vidraças do terminal.

Antes de fugir do local, o suspeito ainda ameaçou retornar com uma arma de fogo. A companhia aérea fez a identificação do passageiro e registrou boletim de ocorrência.