Oruam é solto poucas horas após prisão em flagrante

Envolvido em uma série de polêmicas, Oruam foi solto após ser detido na manhã desta quarta-feira. @oruam_ Instagram / Reprodução

Após ser preso em flagrante no início da manhã desta quarta-feira (26), o rapper Oruam foi solto pelas autoridades por volta das 10h40min. Ele havia sido detido por abrigar um foragido da Justiça em sua residência, no Rio de Janeiro (RJ).

O músico falou com jornalistas ao deixar a delegacia, após assinar um termo circunstanciado. Segundo o g1, Oruam afirmou à imprensa que o amigo, Yuri Pereira Gonçalves, preso na casa dele, "não é traficante".

— Ele não é traficante. Ele é uma pessoa normal e é meu amigo. Eu não sabia que ele estava foragido. Naquele dia, era bala de borracha — comentou, citando um vídeo. — Vou voltar tranquilo para casa. O meu álbum está bombando e está do jeito que eu queria.

Os policiais cumpriam mandado de busca e apreensão na casa do rapper, no bairro Joá, na zona oeste do Rio, quando encontraram Gonçalves, procurado por organização criminosa. Ele estava armado com uma pistola 9 milímetros e munição. O mandado tinha relação com uma investigação sobre disparos de arma de fogo no fim do ano passado em um condomínio de Igaratá (SP).

Quem é Oruam

Mauro Davi dos Santos, 25 anos, é considerado um dos principais nomes no cenário do funk e trap nacional. Somente no Spotify, o carioca soma mais de 13 milhões de ouvintes. Nas músicas, Oruam costuma falar sobre ostentação, sexo, a vida em comunidades e o pai, o traficante Marcinho VP.

O cantor já colaborou com nomes como Chefin, MC Ryan SP, MC Daniel, Xamã e Ludmilla, além de ter integrado, em 2022, o Poesia Acústica 13, um dos principais projetos do rap nacional. Oruam assinou contrato com a Mainstreet Records, gravadora criada pelo rapper Orochi.

O gosto por ostentação do rapper ultrapassa as letras das músicas. Ele já foi visto em um carro avaliado em R$ 2,6 milhões, comprou um gato da raça Savannah F1, que pode custar até R$ 120 mil, e costuma compartilhar nas redes sociais a convivência com cantores, jogadores de futebol e outras personalidades famosas. Oruam já publicou diversas fotos com Neymar, que recentemente voltou ao Santos.

Apesar de nunca ter convivido com o pai, Oruam já declarou publicamente a admiração por ele. Marcinho VP, apontado como possível líder do Comando Vermelho, está preso desde 1996. No ano passado, o rapper subiu no palco do festival Lollapalooza usando uma camiseta com o rosto do familiar e a palavra "liberdade".

Lei Anti-Oruam

O artista é inspiração de um projeto de lei (PL) na Câmara Municipal de São Paulo que visa proibir a contratação, por parte da prefeitura, de artistas que "envolvam, no decorrer da apresentação, expressão de apologia ao crime organizado ou ao uso de drogas". O texto se refere a shows e eventos abertos ao público infantojuvenil.