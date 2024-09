O Lollapalooza Brasil anunciou, nesta terça-feira (3), as atrações da edição de 2025 do festival. Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Shawn Mendes, Alanis Morissette, Rüfüs du Dol e Tool são os headliners do evento que ocorre entre os dias 28, 29 e 30 de março em São Paulo.