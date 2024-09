Remixando RS Notícia

Unimúsica 2024 destaca a diversidade musical do Rio Grande do Sul e apoia artistas atingidos pela enchente

Festival com entrada gratuita que será realizado desta terça a sexta-feira no Salão de Atos da UFRGS, em Porto Alegre, vai reunir expoentes do samba, do regionalismo, do hip-hop e de outros sons