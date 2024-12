Cantor de funk Boladin 211 é preso por suspeita de tentar matar namorada de 16 anos em Porto Alegre

Boladin tem 1,3 milhão de seguidores no Instagram. Instagram / Reprodução

O cantor de funk Bernardo Soares da Rosa, conhecido como Boladin 211, 20 anos, foi preso no bairro Chapéu do Sol, em Porto Alegre, por tentativa de feminicídio e posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ele teve a prisão preventiva decretada pela Justiça na manhã desta quinta-feira (26).

Alegando ter sido agredida na noite da quarta-feira (25), a namorada do cantor, de 16 anos, pediu socorro ao porteiro do prédio de Boladin, que chamou a Brigada Militar. A ocorrência foi feita na 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

Conforme relato da vítima, uma discussão teria começado por causa de ciúmes e ainda questões profissionais e familiares. A adolescente contou ter sido agredida com socos, chutes, tapas e coronhadas de uma arma de fogo. Ela disse ainda que ao perceber que o cantor teria engatilhado a arma — uma pistola 9mm — e diante da ameaça de morte, ela pegou uma faca e o feriu em uma das pernas. Depois disso, conseguiu sair do apartamento e trancou a porta pelo lado de fora, deixando o cantor preso no imóvel.

Zero Hora conversou com o pai da vítima, que disse que a família quer esquecer o assunto e não se manifestar mais.

— É uma página que queremos virar e esquecer — disse.

Ele contou que a filha namorava o cantor há cerca de um ano e que nunca houve nenhum episódio de ameaça ou violência. O casal não morava junto, mas, segundo o pai da jovem, ela ficava bastante tempo no apartamento dele. O homem também falou que foi uma surpresa saber que Boladin 211 tinha uma arma em casa. Segundo o pai, a jovem está com escoriações, mas nada grave e já recebeu medida protetiva em relação ao cantor, que não pode se aproximar dela.

Na delegacia, Boladin não quis se manifestar. Ele está detido no Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional.

Zero Hora tenta contato com a defesa do cantor.

Quem é Bernardo Soares da Rosa, conhecido como Boladin 211

Nascido em Porto Alegre, o cantor de funk explodiu nas redes sociais em 2024, atingindo mais de 1,3 milhão de seguidores no Instagram. Boladin 211 se apresenta como o "Terror do Sul" e fez dezenas de shows no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Entre as suas músicas mais conhecidas estão Traje do Colorado e O terror vai tá de volta. Ele também já fez participações em conjunto com outros MCs conhecidos nacionalmente, como o MC Ryan SP.

Em outubro, o produtor musical do MC, David Beckhauser Santos Herold, foi morto durante a gravação de um clipe na zona norte de São Paulo.

Em outubro, o produtor musical do MC, David Beckhauser Santos Herold, foi morto durante a gravação de um clipe na zona norte de São Paulo. Logo após, Boladin cancelou um show que seria realizado em Florianópolis e escreveu:

"Descansa em paz, Dindão. Sem acreditar. Nunca será esquecido. Pra sempre no meu coração" e "Cuida de mim aí de cima, Dindão. Te amo pra sempre. Gratidão por tudo que fez por mim. Nunca será esquecido. Guerreiro não morre, vira lenda"