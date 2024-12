Polícia aguarda resultado de perícias para saber o que causou as mortes de três pessoas após comerem bolo em Torres

As perícias são consideradas essenciais pela polícia para tentar desvendar o que causou a morte de três pessoas da mesma família em Torres, no Litoral Norte . Seis familiares começaram a passar mal após comerem um bolo durante uma confraternização em um apartamento na segunda-feira (23). Duas delas seguem hospitalizadas: uma idosa responsável pelo preparo do doce e um menino de 10 anos, filho de uma das vítimas.

No fim da tarde de segunda-feira, sete familiares estavam reunidos em um apartamento em Torres — seis deles comeram o bolo e começaram a se sentir mal. Z eli, conforme a polícia, ingeriu duas fatias do doce , e teria sido a pessoa que comeu a maior porção .

Espera por resultados preliminares

A expectativa do Instituto-Geral de Perícias (IGP) é de que possam ser conhecidos na próxima semana os resultados preliminares dos exames realizados para descobrir o que causou as mortes. Segundo a chefe da divisão de Química Forense do IGP, Lara Regina Soccol Gris, uma série de análises está sendo realizada para esclarecer o que provocou os óbitos. Uma das pesquisas envolve centenas de substâncias que podem ter ligação com o caso.