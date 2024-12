Polícia pedirá exumação de corpo para investigar se há relação entre mortes no caso de bolo consumido por família em Torres 

Bolo consumido por seis pessas da mesma família levou duas à morte, segunda-feira. Polícia Civil / Divulgação

Correção: as duas mulheres que morreram são tia e sobrinha e não irmãs, além disso o marido da responsável pelo bolo faleceu em setembro e não há um mês, como publicado entre as 13h58min e as 16h20min. O texto foi corrigido.

A Polícia Civil pedirá a exumação do corpo do marido da mulher que fez o bolo consumido durante uma confraternização familiar, na tarde de segunda-feira (23), levando à morte duas pessoas em Torres, no Litoral Norte.

Conforme o delegado Marcos Vinicius Veloso, o homem morreu em setembro por intoxicação alimentar, e o objetivo é descobrir se há relação entre os três óbitos. Em um primeiro momento, a polícia informou que o óbito ocorreu há um mês, mas, depois, corrigiu a informação.

— A delegacia não teve ciência dessa morte porque foi vista como natural, e não violenta. Já instauramos inquérito para apurar e vamos exumar o corpo do marido da mulher para verificar se ocorreu algum tipo de envenenamento — explicou.

Segundo Veloso, policiais estiveram na casa da mulher que fez o bolo, em Arroio do Sal, município também do Litoral Norte, na manhã desta terça. Foi lá que a idosa, que não teve o nome divulgado, fez o alimento. No local foram encontrados vários produtos vencidos, inclusive a farinha utilizada no bolo.

— O único veneno encontrado na residência dela foi um inseticida — acrescentou Veloso.

A polícia ouvirá pessoas próximas à família para entender, entre outros pontos, se havia algum tipo de desentendimento entre os familiares.

— Vamos ter de aguardar os resultados periciais para saber se ela agiu de forma culposa (sem intenção) ou dolosa (com intenção). É cedo para afirmar se ela será responsabilizada — afirmou o delegado.

Segundo a Polícia Civil, morreram Maida Berenice Flores da Silva, 58 anos, e a sobrinha dela, Tatiana Denize Silva dos Anjos, 43.