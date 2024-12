Horóscopo do dia para Touro: veja a previsão completa

Nesta quarta (25), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Touro: nascidos entre 21 de abril a 20 de maio

É tudo uma questão de escolher, porque no cenário atual se acotovelam lado a lado as circunstâncias que preocupam com as que brindam com leveza e alegria. É um cenário complexo, sua alma há de escolher a música.