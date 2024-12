Quem gosta de dólar alto: segmento da economia gaúcha surfa na onda verde

A turbulência no dólar — de janeiro até a forte alta da última segunda-feira (23) , a cotação acumula alta ao redor de 27% — traz efeitos à economia real. O que mais preocupa é a alta de preços de vários tipos de produtos : os importados, os com componentes vindos do Exterior e mesmo os que, embora sejam feitos no Brasil com custos nacionais, têm preço definido no mercado internacional.

Mas há quem se beneficie: desde o início deste ano até novembro, as exportações das indústrias do polo moveleiro de Bento Gonçalves cresceram 11,7% no comparativo com o mesmo período do ano passado, chegando a US$ 56,4 milhões. A apuração é do Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Bento Gonçalves (Sindmóveis), com base em dados do portal Comex Stat, do governo federal.